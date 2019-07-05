Jeneratör ve mazot hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Yenice ve Süleymanfakılı mahallelerinde jeneratör hırsızlığı yapıldığı ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı.



Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren M.S. ve Y.E.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çalıntı jeneratör ile 1 adet dolu 5 adet boş mazot bidonu ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde zanlıların 7 adet hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.



Yetkililer, gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

