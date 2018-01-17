KABLO ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Garipçe mahallesinde 28 Kasım 2017 tarihi ile 3 Ocak 2018 tarihleri arasında 2 kilometre uzunluğunda telefon kabloları çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili olarak İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 06 BH 8194 plakalı aracın tespiti yapıldı. Yapılan tespit sonrasında devam eden çalışmalar kapsamında zanlı M.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. M.Ö.'nün araç ve evinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan yan keski ele geçirildi.Sürdürülen çalışmalar kapsamında M.Ö. ile hırsızlık yaptığı belirlenen H.K. da yakalanarak gözaltına alındı.Haklarında işlem yapılan iki zanlı, adliyeye sevk edildi.