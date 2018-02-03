Kablo hırsızı 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesine bağlı Altısöğüt Mahallesi sakinleri, jandarma ekiplerine mahallede şüpheli bir kamyonetin dolaştığı ihbarında bulundu. İhbar sonrasında devriye gezen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde civar mahallelere elektrik dağıtımını sağlayan haberleşme ve enerji kablolarının çalındığı belirlendi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli kamyonet Altısöğüt Mahallesi dışında durduruldu. Kamyonette yapılan aramalarda 30 bin TL değerinde trafo, 15 bin TL değerinde elektrik kablosu ile direklere monte edilen aksanlar ele geçirildi.

Haklarında işlem yapılan iki kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İHA

