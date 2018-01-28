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Kablo hırsızı 4 kişi tutuklandı 

Kayseri'in Pınarbaşı ilçesinde Türk Telekom A.Ş.'ye ait haberleşme ve enerji nakil kablosunu keserek yakan 4 kişi tutuklandı.

Kablo hırsızı 4 kişi tutuklandı 

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yukarıbeyçayırı mahallesinde, 25 Ocak tarihinde, Türk Telekom A.Ş.’ye ait Haberleşme ve Enerji nakil kablosunun kesilerek yakıldığı ihbarı alındı. İhbarın ardından Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma ve takip sonucunda 4 şüpheli araçlarıyla birlikte, 350 metre uzunluğundaki Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosunu yakarken suçüstü yakalandı. Ayrıca yapılan detaylı incelemede yakalanan şüphelilerin, 2018 yılı içerisinde meydana gelen 4 faili meçhul haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayının failleri oldukları tespit edildi.



Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA

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