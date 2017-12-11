Kablo hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Bahçeli mahallesi ile Yeşilyurt mahallesi arasında 5 direk arası toplam 250 metrelik haberleşme kabloları çalındı. Yapılan ihbar sonrasında çalışma yapan jandarma ekipleri, gece saatlerinde aynı bölgede 150 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Haklarında işlem yapılan 3 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.