Kablo hırsızları yakalandı Bin 950 metre uzunluğundaki haberleşme amaçlı kullanılan kabloyu çalan iki kişi yakalandı.

İncesu ilçesi, Sarı kürklü Mahallesinde meydana gelen olayda, Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ)’ye ait, 13 direk arasında yaklaşık bin 950 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosu çalındı.

Olay bölgesinde ve çevrede yapılan araştırmada, olayda kullanılan araç ile hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin K.H. ve Ö.İ. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.