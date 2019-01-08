Kablo Hırsızları Yakalandı

İncesu Çardaklı Mahallesinde meydana gelen olayda, Türk Telekom A.Ş.’ye ait haberleşme ve enerji nakil kablosunun kesildiği tespit edildi. Jandarma Komutanlığı tarafından, olay bölgesinde ve çevrede yapılan araştırmada olayın şüphelileri oldukları tespit edilen A.S. ve H.O., olayda kullanılan araç ve suç aletleri ile birlikte kesmiş oldukları 200 metre uzunluğundaki kablo ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayın diğer şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.A. da ayrıca yakalandı. Daha önce de aynı bölgede 150 metre uzunluğunda kablo çaldıkları tespit edilen şahıslar adli makamlarca tutuklanarak, Bünyan 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

