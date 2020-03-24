Kaçak at kesimi yapan şahıslar yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı’nın konu hakkında yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İlimiz Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; 23.03.2020 günü Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde Y.E. ve S.K. isimli şahısların tek tırnaklı kaçak hayvan eti kesimi yaptıkları tespit edilmiştir. Suçüstü yakalanan şüpheli şahıslara kişi başı 13 bin 934 Türk Lirası, toplam 27 bin 868 Türk Lirası idari yaptırım cezası uygulanmış olup, yakalanan at eti imha edilmiştir. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet. Savcısının talimatı doğrultusunda tahkikata başlanmıştır. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir.”

