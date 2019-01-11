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Kaçak Cep Telefonu Operasyonunda İki Gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kayıt dışı telefonları klonlayan iki yabancı uyruklu şahıs 13 adet kaçak telefonla birlikte yakalandı.

Kaçak Cep Telefonu Operasyonunda İki Gözaltı

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurtdışından gelen gümrük kaçağı cep telefonlarını klonlama suretiyle illegal yollardan kullanıma sunan şahıslar Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı.

İşyerlerinde E.N. ve M.B isimli yabancı uyruklu şahıslar klonlama işlemi yaparken suçüstü yakalandı. İşyerinde yapılan aramada 13 adet kayıt dışı cep telefonu ve kaçak telefonlara İMEİ numarası yükleyen 2 adet cihaz ele geçirildi.
Konu ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.
 

İHA

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