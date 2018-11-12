Kaçak Göçmenin Üzerinde 100 Bin TL Değerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği tarafından Kayseri-Malatya yol uygulamasında durdurulan araçlar içerisinde yapılan kontrollerde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 31 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda Afgan uyruklu bir kişiden piyasa değeri 100 bin TL olan 4 kilo Afgan sakızı tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanan 31 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

