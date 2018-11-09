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Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kayseri'de yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan kaçak içki deposuna operasyon yapıldı. Operasyonda bin 495 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Kaçak İçki Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gümrük kaçağı ve merdiven altı kaçak alkollü içki ticareti yapan şahıs ve şahıslara yönelik olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Talas ilçesinde tespit edilen, depo olarak kullanılan ve yılbaşı öncesi il geneline halkın sağlığını tehdit eden piyasaya dağıtımı yapılmaya hazır yüklü miktarda kaçak alkol tespit edildi. Depoya yapılan operasyonda toplamda bin 495 adet çeşitli markalarda kaçak alkol ve bu kaçak alkol üzerinde kullanılmak için orijinaline bire bir yakın 426 adet sahte bandrol ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 'alkollü içki kaçakçılığı' suçundan 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
 

İHA

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