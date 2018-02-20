Kaçak içki ve sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak sigara dağıttığı belirlenen O.S. isimli şahsa yönelik yapılan operasyonda 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı bir diğer operasyonda ise kaçak içki satışı yaptığı belirlenen D.G. ve İ.K. isimli şahısların aracı durduruldu. Yapılan aramalarda kaçak olarak yurda sokulduğu belirlenen 35 işşe kaçak içki dağıtım sırasında ele geçirildi.

Yetkililer yakalanan 3 kişi hakkında işlem başlatıldığını birdirdi.

İHA

