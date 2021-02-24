Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAÇAK İLAÇ OPERASYONU

Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesinde kaçak ilaç operasyonu

KAÇAK İLAÇ OPERASYONU
İlimiz Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesindeki bir ikamette Suriye uyruklu (H.S.) isimli şahsın kaçak ve yerli ilaç bulundurduğu, ikametine gelen Suriye uyruklu şahısları muayene ettikten sonra ikametinde bulundurduğu ilaçları sattığı yönünde bilgiler alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda(1093) adet yabancı menşeili kaçak ilacın yanı sıra eczanelerde satılması gereken (588) kutu ilaç ve hasta muayenesinde kullanılan tıbbi malzeme ele geçirilmiş olup, (H.S.) isimli şahıs hakkında soruşturma başlatılmıştır. 
 

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.