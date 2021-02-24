KAÇAK İLAÇ OPERASYONU

İlimiz Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesindeki bir ikamette Suriye uyruklu (H.S.) isimli şahsın kaçak ve yerli ilaç bulundurduğu, ikametine gelen Suriye uyruklu şahısları muayene ettikten sonra ikametinde bulundurduğu ilaçları sattığı yönünde bilgiler alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda(1093) adet yabancı menşeili kaçak ilacın yanı sıra eczanelerde satılması gereken (588) kutu ilaç ve hasta muayenesinde kullanılan tıbbi malzeme ele geçirilmiş olup, (H.S.) isimli şahıs hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Haber Merkezi