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KAÇAK KAZI YAPAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda bulunan lahitle ilgili gözaltına alınan 3 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kaçak kazı yapanlardan K.U., "Kralın tacını bekliyorduk ama şansımız yokmuş'' dedi.

KAÇAK KAZI YAPAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayseri'de 2 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesinde bulunan Gültepe Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri operasyonda lahit buldu. İl protokolünün katılımıyla açılan lahitte, 4 kişilik bir aile mezarı ortaya çıktı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan V.U., K.U. ve Ö.D., gözaltına alındı. Gözaltında bulunan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 
Bu sırada gazetecilerin "Kazıdan ne bekliyordunuz?" sorusuna kaçak kazı yapanlardan K.U., "Orayı baştan sona biliyorduk. İskelet çıktı, ne yapalım? Biz kralın tacını bekliyorduk ama şansımız yokmuş'' dedi. 

İHA

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gayserili esnaf 2 saat önce

bu adamlar önce içini boşaltmış sonra yakalanmış olamazlarmı

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