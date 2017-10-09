Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri tarafından kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Edinilen bilgiye göre Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince izinsiz kazı olayları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda L.K, K.K. ve A.K.; ilçeye bağlı Kesdoğan mevkiinde kaçak kazı yaparken yakalandı. Kazı yerinde şüphelilere ait; 1 adet jenetatör, 65 metre uzatma kablosu, 1 adet hilti, 3 adet hilti ucu, 1 adet cep telefonu ele geçirildi Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Jandarma tarafından halkın huzur ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik mücadelesinin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.