Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince izinsiz kazı olayları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda L.K, K.K. ve A.K.; ilçeye bağlı Kesdoğan mevkiinde kaçak kazı yaparken yakalandı. Kazı yerinde şüphelilere ait; 1 adet jenetatör, 65 metre uzatma kablosu, 1 adet hilti, 3 adet hilti ucu, 1 adet cep telefonu ele geçirildi Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Jandarma tarafından halkın huzur ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik mücadelesinin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.