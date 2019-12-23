Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 3 kişi kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Tomarza ilçesine bağlı Melikviran mahallesinde M.A.’ya ait harabe eve operasyon düzenlendi. Operasyonda F.P., A.C., M.A. ve F.P. kaçak kazı yaparken yakalandı. Ayrıca şahısların kazı yaparken kullandığı 1 adet dedektör, 5 adet kova, 1 adet hilti, 1 adet manivela, 2 adet baret, 1 adet ip merdiven, 1 adet balyoz, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 38 metre seyyar elektirik kablosu, 3 adet eldiven, 1 adet gaz maskesi, 2 adet tahta metre, 1 adet kanca, 1 adet koruma gözlüğü ve 31 metre halat ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri sürüyor.
 
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği belirtildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayiş HaberKaçak KazıJandarma KayseriTomarza Kazı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.