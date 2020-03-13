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Kaçak Motor Operasyonu: 2 Dükkana baskın

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 450 bin TL değerinde 39 adet araç motoru ve 13 adet şanzuman ele geçirildi.

Kaçak Motor Operasyonu: 2 Dükkana baskın
Edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde başlatılan operasyonlar çerçevesinde Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri Oto Sanayi Sitesi'nde iki dükkana baskın yapıldı.
Dükkanlarda yapılan aramalarda ülkeye yasadışı yollarla sokulan 450 bin TL değerinde 39 adet araç motoru ve 13 adet şanzuman ele geçirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını bildirdi.
 

İHA

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