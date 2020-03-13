Kaçak Motor Operasyonu: 2 Dükkana baskın Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 450 bin TL değerinde 39 adet araç motoru ve 13 adet şanzuman ele geçirildi.

13 Mart 2020 Cuma 14:39