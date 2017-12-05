Kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte gümrük kaçağı sigara alan, satan ve aracılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.B., S.Ş., A.R.K, ve E .I. gözaltına alınırken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

İHA