Kaçak sigara ve kaçak tütün operasyonu Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin 500 adet kaçak sigara ve 100 kilo kaçak nargile ele geçirildi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:47