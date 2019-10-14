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Kaçak sigara ve kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin 500 adet kaçak sigara ve 100 kilo kaçak nargile ele geçirildi.

Kaçak sigara ve kaçak tütün operasyonu
Edinilen bilgiye göre bir ihbar sonrasında operasyon yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, M.Z., S.S., E.M. ve S.M. isimli kişilerin bulunduğu aracı durdurarak arama yaptığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 2 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ekiplerinin yaptığı bir başka operasyonda ise bir evde yapılan aramalarda 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak N.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, her iki olayda gözaltına alınan 5 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. 

İHA

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