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Kaçakçılık polisinden Zeytin Dalı Harekatına destek

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlenen operasyonda yakalanan kaçak sigaralarla 'Zeytin Dalı' yazarak, düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına destek verdi.

Kaçakçılık polisinden Zeytin Dalı Harekatına destek
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cinsel içerikli hap ve gümrük kaçağı sigara getirileceği ihbarının ardından operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda takibe alınan Suriye uyruklu A.B. isimli şansın iş yerinde 40 adet cinsel içerikli hap ele geçirilirken, iş yerinin muhtelif kısımlarında ise bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan A.B. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA

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