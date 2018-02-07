Kaçakçılık polisinden Zeytin Dalı Harekatına destek

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cinsel içerikli hap ve gümrük kaçağı sigara getirileceği ihbarının ardından operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda takibe alınan Suriye uyruklu A.B. isimli şansın iş yerinde 40 adet cinsel içerikli hap ele geçirilirken, iş yerinin muhtelif kısımlarında ise bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan A.B. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA