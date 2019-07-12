Kadına şiddete 4.5 yıl hapis

Yeşilhisar İlçesinde meydana gelen olayda şüpheli M.S. hakkında boşanmak isteyen eşi F.S.’ye uzaklaştırılma kararı verildi. Kadının evine rızası giren M.S., uzaklaştırma kararına rağmen resmi nikahlı eşi ile tartıştı, tartışma sonrası M.S.’min boğazına bıçak dayayıp, tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen M.S. şikayet üzerine polis ekiplerince yakalandı, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.S. ile mağdur eşi F.S. ve avukatlar hazır bulundu.



Mesaj ile eşini tehdit ettiğini ve pişman olduğunu söyleyen sanık M.S. “Boğazına bıçak dayamadım, meyve yiyorlardı ve meyve bıçağını elime aldım, pişmanım” dedi.



Mağdur kadın F.S. ise boşanmak istediği için sanık olan eşi tarafından hakaret ve tehditler aldığını, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.



Çiftin 5 yaşında olan erkek çocuğu Y.E.S. ise tanık olarak dinlendi, çocuk babasının bıçak ile annesinin üzerine yürüdüğünü anlattı.



Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.S.’ye ‘silahla tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezası ile sanığın tahliyesine karar verdi.

