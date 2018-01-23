KAFASINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

22 Ocak saat:17.15 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda polis ekipleri 28 yaşındaki Y.İ.’yi park halinde bulunan 46 EV 203 plakalı otomobil içerisinde tabanca kafasından vurulmuş halde bulundu.Ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.