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Kafasından vurulan şahıs öldü

Kayseri’de kafasından vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri olayın yaşandığı evin bahçesinde fener ile boş kovan aradı.

Kafasından vurulan şahıs öldü

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak’taki evde ailesi ile birlikte oturan Erol S. kafasından vuruldu. Kanlar içinde kalan Erol S. yakınları tarafından ambulans beklenmeden Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Erol S. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

 

Polis ekipleri ise olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Evin içinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, evin bahçesinde de gece karanlığında el feneri ile boş kovan aradı.
 
Çevredeki vatandaşlar iki el silah sesi duyduklarını söylerken, yetkililer meydana gelen olayla ilgili olarak işlem başlattı.
 

İHA

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