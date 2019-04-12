Kafe işletmecisine kurşun yağdıran sanığa 11.5 yıl hapis

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen, M.A.Ş. ve Z.E. isimli şahıslar 21 Aralık 2018’de Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi’nde birbirine kurşun yağdırdı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Z.E. isimli şahıs, kafe işletmeciliği yapan M.A.Ş. isimli şahsı vurmak için, Alparslan Mahallesi'ndeki kafe önüne geldi. Evine gitmek için kafeden çıkarak aracına yönelen M.A.Ş.’ye, şüpheli Z.E., ateş etti. M.A.Ş.’ın da silahla karşılık vermesi ile şahıslar yaralandı. M.A.Ş. bacağından yaralanırken, Z.E. ise 5 kurşun ile yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri geldi. Yaralılar Şehir Hastanesi ve Fakülte Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Z.E. ile M.A.Ş. hastanede tedavilerinin ardından taburcu edildi. M.A.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z.E. ise ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Z.E. koltuk değneği ile hem mağdur hem de sanık olan M.A.Ş. ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Z.E. 4 Aralık 2011 yılında aralarında bir kavga yüzünden husumet oluştuğunu söyledi. Kendisine silah sıkan kişiyi görmediğini söyleyen Z.E., kendisi kaçarken vurulduğunu belirtti.

Hem mağdur hem de sanık olan M.A.Ş.’nin avukatı Emre Ayan, tutuklu sanık Z.E.’nin tahliyesinin saldırgan ve sabıkalı kişiliği dikkate alındığında vicdana aykırı olacağını ifade etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Z.E.’ye, M.A.Ş.’ye yönelik ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. M.A.Ş.’ye de Z.E.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

