Kafe önünde kanlı kavganın davası başladı

Aralarında, husumet bulunduğu öğrenilen, M.A.Ş. ve Z.E. isimli şahıslar Alparslan Mahallesi’nde birbirine kurşun yağdırdı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Z.E. isimli şahıs, kafe işletmeciliği yapan M.A.Ş. isimli şahsı vurmak için, Alparslan Mahallesi'ndeki kafe önüne geldi. Evine gitmek için kafeden çıkarak aracına yönelen M.A.Ş.’a Z.E., ateş etti. M.A.Ş.’ın da silahla karşılık vermesi ile şahıslar yaralandı. M.A.Ş. bacağından yaralanırken, Z.E. ise 5 kurşun ile yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri geldi. Yaralılar Şehir Hastanesi ve Fakülte Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Z.E. ile M.A.Ş. hastanede tedavilerinin ardından taburcu edildi. M.A.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z.E. ise ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Z.E. koltuk değneği ile duruşmada hazır bulunurken, hem mağdur hem de sanık olan M.A.Ş. ise tedavisi sürdüğü için duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Z.E. 4 Aralık 2011 yılında aralarında bir kavga yüzünden husumet oluştuğunu söyleyerek, “Bana silah sıkanı görmedim. Bana ateş eden M.A.Ş. olmayabilir. Bizimle 2011 sonlarına doğru kavga ettik ve husumetimiz o zamanlar başladı. Herhangi bir boğuşma olmadı. Ben kaçarken vuruldum. Kendisini vurup öldürmek istemedim. Kafama kapüşonu soğuk olduğu için giydim, maske falan yoktu” diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen O.K., “M.A.Ş. ağabey ile giderken 2 ve 3 metreden sanığı gördüm. Elinde silah vardı. M.A.Ş.'yi hedef alarak sıktı” dedi.



Mahkeme heyeti tedavisi olduğu için duruşmaya katılamayan hem mağdur hem de sanık olan M.A.Ş.’ın da dinlenilmesi için duruşmayı 10 Nisan’a erteleyerek sanık Z.E.'nin de tutukluluk halinin devamına karar verdi.

