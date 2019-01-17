Kağıt Toplayan 1 Çocuğun Ailesine İşlem Yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'nce 15 Aralık 2018 - 14 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılan faaliyetler hakkında yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "İlimizde ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 1 çocuğun ailesine, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, 8 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapılmıştır. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla 15/12/2018 ile 14/01/2019 tarihleri arasında 'Okul Önü Uygulaması' adı altında her hafta salı ve perşembe günleri ilimiz merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. yerlerde, biri ülke genelinde olmak üzere toplam 3 adet uygulama yapılmıştır. 2 bin 211 kişi sorgulanmış, 4 kişiye adli işlem yapılmış, okulla ilgisi olmayan 1 şahsa idari işlem yapılmıştır. 134 okul servis aracı/sivil araç denetlenmiştir. 43 tanesi internet ve playstation salonu olmak üzere 253 umuma açık işyeri/park bahçe/metruk bina kontrol edilmiş, 1 işyerine yaşı küçük çocuklara sigara satışından işlem yapılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca; öğrenci ve gençlerin huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla denetim ve kontrollerin sürekli olarak devam ettiği bildirildi.

