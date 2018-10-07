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Kalbi Kardeş Acısına Dayanamadı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Burak Ocak'ın acı haberini alan ablası Sevim Hançer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Kalbi Kardeş Acısına Dayanamadı

Edinilen bilgiye göre, Develi-Yahyalı yolu üzerinde bulunan Tombak Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Burak Ocak yönetimindeki 14 AJ 746 plakalı otomobil ile Yunus Ulusoy yönetimindeki 06 FHV 86 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta bulunanlara müdahale etti. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 

Kazanın ardından acı haberi alan Burak Ocak'ın ablası Sevim Hançer (49) fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Hançer, Kayseri'ye sevk edildiği ambulansta hayatını kaybetti. 
 

İHA

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