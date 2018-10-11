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Kaldırım Üzerinde Ölü Bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaldırım üzerinde 52 yaşındaki bir şahsın cansız bedeni bulundu. 

Kaldırım Üzerinde Ölü Bulundu

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen olayda ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'nde kaldırım üzerinde hareketsiz bir şahsı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine güvenlik önlemi alan polis çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde cansız bedeni bulunan şahsın Ş.K. (52) olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Ş.K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 
Ş.K.'nin ölüm sebebinin belirlenmesi için polis çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

İHA

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