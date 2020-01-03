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Kale surlarında intihar girişimi

Kayseri'de bir şahıs tarihi kale surlarına çıkarak intihara kalkıştı. İlçe Emniyet Müdürü’nün çabaları sonucu şahsı ikna edilerek aşağı indirildi.

Kale surlarında intihar girişimi

Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcılık yapan Y.K. (43) sattığı ürünlere el konulunca tarihi Kayseri Kalesi'nin surlarına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri surların altına branda açarken, polis ekipleri de meraklı vatandaşları uzaklaştırdı. Bu sırada kalenin altına gelen bir kişi, arkadaşı olan Y.K.'yı cep telefonundan arayarak ikna etmeye çalıştı. Uzun süre ikna olmayan Y.K., Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Y.K., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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