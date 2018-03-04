Kalem sohbetlerinde “Akıl ve iman” anlatıldı

Konuşmasında iki ayeti referans olarak gösteren Dr. Ali Akgün, Kur’an’ın akılı ve insanı merkeze alan ve önceleyen bir din olduğunu, akıl dışı her davranışın din ve İslam dışı olduğunu söyleyerek dinin akıldan ibaret tutulamayacağına da vurgu yaptı. Akgün, batının aklı referans alarak ileri sürdüğü yaklaşımları ve prensipleri örnekleyerek devam ettiği konuşmasında yaşanmışlıkların da hakikatin kavranmasında delil teşkil etmesine yönelik çeşitli örnekler sundu.

İslam dininin düşünme ve aklı önemseyen ayetlerini konuşmasına merkez alan Dr. Ali Akgün akılla kavramanın Tanrı inancını nasıl pekiştirdiğine ilişkin örnekler sundu.

İslam dininin insanın düşünmesine yönelik uyarılarının görmezden gelinmesinin gerçeğin kavranmasında sorun oluşturmaya devam ettiğini belirten Akgün, bundan çıkış yolunun akılla insan arasındaki ilişkinin derinleşmesi olduğunu söyledi. Konuşmanın sonunda Akgün kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Kalem sohbetlerinde 10 Mart Cumartesi günü TYB Kayseri Şubesinde Prof. Dr. Lütfullah Cebeci “Kur’an ı Kerim’in Dil ve Edebiyat bakımından Mucize Oluşu” konusunu ele alacak.

Kurum Haberi





