KALEŞNİKOF OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Hacılar ilçesinde bir bağ evinde AK-47 Kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek ile ateş edildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen 3 kişinin evlerine terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda bin adet AK-47 kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, bir adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, iki adet kuru sıkı tabanca ve 41 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

İHA