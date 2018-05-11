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KALEŞNİKOF OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Kayseri'de uzun namlulu tüfek ile ateş edilmesinin ardından yapılan operasyonda bir adet AK-47 Kaleşnikof tüfek ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

KALEŞNİKOF OPERASYONU: 3 GÖZALTI
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Hacılar ilçesinde bir bağ evinde AK-47 Kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek ile ateş edildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen 3 kişinin evlerine terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda bin adet AK-47 kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, bir adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, iki adet kuru sıkı tabanca ve 41 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 

İHA

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