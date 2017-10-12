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KAMERAYI FARK EDEN BiSiKLET HIRSIZI GERi ADIM ATTI

 Kayseri'de gece yarısı bir binaya giren hırsız, çaldığı bisikleti götürdüğü sırada güvenlik kamerasını fark edince bisikleti bırakarak kaçtı. 

KAMERAYI FARK EDEN BiSiKLET HIRSIZI GERi ADIM ATTI

10 Ekim'de saat 04.27 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen olayda apartmana hırsız girdi. Montunun şapkası ile kendini gizlemeye çalışan hırsız, dairenin birine girmeye çalıştı.

Bebek arabası ve kapının önündeki ayakkabıları çalan hırsız, bir de bina içerisinde bulunan bisikleti çalmak istedi. Bisikleti götürdüğü sırada güvenlik kamerasını fark eden hırsız, bisikleti bırakarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kameralara takılan hırsız her yerde aranıyor.
İHA

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Anahtar Kelimeler:
AsayişBİSİKLETHırsızMelikgazi
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