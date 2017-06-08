Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada 38 SF 878 plakalı kamyonet ile 31 AVK 36 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs refüje çıkarken kamyonette yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazanın ardından araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar polis ekiplerinin incelemelerinin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.