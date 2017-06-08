Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Kayseri’de kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. 

Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada 38 SF 878 plakalı kamyonet ile 31 AVK 36 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs refüje çıkarken kamyonette yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazanın ardından araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar polis ekiplerinin incelemelerinin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.