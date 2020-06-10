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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3'ü ağır 4 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3'ü ağır 4 yaralı
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvazhacı Mahallesinde 38 AAP 245 plakalı kamyonet ile 50 AU 724 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri ise araçta sıkışan yaralılara müdahale etti. Hurdaya dönen otomobilde sıkıştıkları yerden kurtarılan Ramazan D., Ahmet D., Halime Nur D. ve Fadık G., ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılardan Ramazan, Ahmet, ve Halime Nur D. ilk tedavilerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Fadık G. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Ramazan D., Ahmet D., ve Fadık G.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden İ.D.'nin cansız bedeni ise incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

İHA

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