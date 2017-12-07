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Kamyonet, otomobilin üstüne devrildi

Kayseri'de aniden fren yapan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üstüne devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Kamyonet, otomobilin üstüne devrildi
Edinilen bilgiye göre olay, Kayseri OSB 14. cadde üzerinde meydana geldi. 38 DN 825 plakalı kamyonet, adı öğrenilemeyen sürücüsünün aniden frene basması sonucu kayarak kırmızı ışıkta bekleyen 38 JU 784 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddeyi tek taraflı trafiğe kapattı. Devrilen kamyonet, çekici yardımı ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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