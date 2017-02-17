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Kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yan yattı. Olayda bir kişi yaralandı.

Kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 HM 245 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak yan yattı. Olayda yaralanan bir kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağaçların da zarar gördüğü kazada, polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yan yatan kamyonet, bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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