Kamyonet yan yattı 

Edinilen bilgiye göre, Şehir Hastanesi önünde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 EZ 493 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı ardından da yan yattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.







Yaralının olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA