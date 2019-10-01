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Kamyonetin takla attığı kazadan yaralı kurtuldular

Kayseri-Malatya karayolunda kamyonetin takla attığı kazada iki kişi yaralandı.

Kamyonetin takla attığı kazadan yaralı kurtuldular

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karatay mevkii yakınlarında 58 yaşındaki Hüseyin A.'nın kullandığı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda takla attı. Kaza sonrasında yaralıların yardımına ilk olarak vatandaşlar koştu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, Hüseyin A. ve yanında bulunan 65 yaşındaki Esme A.'yı ilk müdahalenin ardından Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

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