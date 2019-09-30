Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri’de iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 7. cadde üzerinde 18 DR 232 plakalı açık kasa kamyonet, 35 PIZ 93 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Kazada çarpan kamyonetin sürücüsü yaralanırken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulans ile Şehir Hastanesi’en kaldırılarak tedavi altına alınırken, büyük çapta kamyonette ise maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kamyonetler, bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.