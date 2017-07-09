Kan davası cinayetine 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre 2001 yılında meydana gelen olayda Hüseyin K., aralarında husumet bulunan Kıvanç K.'nın evini kurşunladı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin K., sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada Cinayet Büro Amirliğine ait sivil otomobile, Sümer Mahallesi Kocasinan Belediyesi Sosyal Tesisleri yanında, Kıvanç K.'nın kullandığı 34 EVC 87 plakalı araçtan, ateş açıldı. Saldırı sonrası başından vurularak ağır yaralanan Hüseyin K., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, otomobilde bulunan 1 polis memuru da yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Kıvanç K., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezası aldı.



16 yıl cezaevinde yattı, çıkınca öldürüldü

Geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye olan Kıvanç K., geçtiğimiz gün gece saatlerinde Kiçikapı Mahallesi'nde 2001 yılında öldürdüğü Hüseyin K.'nın yeğenleri Hüseyin Ö. ve Batuhan K. ile karşılaştı. Bu sırada, Hüseyin Ö., silahla Kıvanç K.'ya 5 el ateş açtı. Ağır yaralanan Kıvanç K., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde Hüseyin Ö. ve Batuhan K.'yı gözaltına aldı.



2 cinayet şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Hüseyin Ö. ve Batuhan K. mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.