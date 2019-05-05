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Kanepe yandı 7 kişi hastanelik oldu

Kayseri'de evde bulunan kanepenin tutuşmasıyla çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kanepe yandı 7 kişi hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre TOKİ Demokrasi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın zemin katında, kanepenin tutuşmasıyla yangın meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri binayı tahliye ederken itfaiye ise yangına müdahale etti. Dumandan zehirlenen Ç.Ş., Ö.Ş., G.H., H.K., S.B., N.H. ve G.Ö. ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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