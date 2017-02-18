Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kapadokya’da balon faciası 1 ölü

Kapadokya’da sıcak hava balonun sert iniş yapması sonrası bir turist hayatını kaybetti.

Kapadokya’da balon faciası 1 ölü
Edinilen bilgilere göre Kapadokya’da balon turuna katılan Danimarka uyruklu 54 yaşındaki Jensen Benny Karl isimli turist, sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonrasında balondan düştü. Balondan düşen turiste ilk müdahaleyi balon çalışanları ve diğer turistler yaptı. Ardından Danimarkalı Karl, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapadokya Hastanesine kaldırıldı. Danimarkalı Karl, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.