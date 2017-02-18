Edinilen bilgilere göre Kapadokya’da balon turuna katılan Danimarka uyruklu 54 yaşındaki Jensen Benny Karl isimli turist, sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonrasında balondan düştü. Balondan düşen turiste ilk müdahaleyi balon çalışanları ve diğer turistler yaptı. Ardından Danimarkalı Karl, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapadokya Hastanesine kaldırıldı. Danimarkalı Karl, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kapadokya’da balon faciası 1 ölü
Kapadokya’da sıcak hava balonun sert iniş yapması sonrası bir turist hayatını kaybetti.
18 Şubat 2017 Cumartesi 15:25
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