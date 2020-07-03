Kapüşonlu hırsızlar yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde, Sahabiye ve Osmanlı Mahallesinde bulunan 2 ayrı iş yerinden 8 adet bilgisayar, 11 adet tablet, 1 adet şarj cihazı ve 3 bin 750 TL değerinde sigara çaldıkları belirlenen S.K ve C.Ö isimli şahıslar yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları ve kapüşonla gizlenmeye çalıştıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.



Şahısların çaldıkları malzemeler sahiplerine teslim edilirken, S.K ve C.Ö işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.



