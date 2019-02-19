Kar direği ve rögar kapağı hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Akın mahallesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında durdurulan 38 plakalı minibüste yapılan kontrolde Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait 29 adet demir kar direği ele geçirildi. Araçta bulunan N.G., S.B., H.Y., K.Y., Ş.B. ve E.S.'nin ifadelerinde kar direklerini Anbar Mahallesinde bulunan hurdacıya sattıkları tespit edildi. Hurdacıda yapılan aramada 14 adet rögar kapağı ele geçirildi. Ele geçirilen demir kar direkleri Karayolları Bölge Müdürlüğüne, rögar kapakları da ilgili kurum yetkilerine teslim edildi. Jandarma ekipleri, şüpheli şahısların ayrıca, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde de 4 ayrı hırsızlık olayının failleri olduğunu tespit ederken, toplam 5 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı.

Gözaltındaki şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.







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