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Kar direği ve rögar kapağı hırsızları yakalandı

Kayseri İl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait 29 adet kar direği ile 14 adet rögar kapağı ele geçirilirken olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Kar direği ve rögar kapağı hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Akın mahallesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında durdurulan 38 plakalı minibüste yapılan kontrolde Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait 29 adet demir kar direği ele geçirildi. Araçta bulunan N.G., S.B., H.Y., K.Y., Ş.B. ve E.S.'nin ifadelerinde kar direklerini Anbar Mahallesinde bulunan hurdacıya sattıkları tespit edildi. Hurdacıda yapılan aramada 14 adet rögar kapağı ele geçirildi. Ele geçirilen demir kar direkleri Karayolları Bölge Müdürlüğüne, rögar kapakları da ilgili kurum yetkilerine teslim edildi. Jandarma ekipleri, şüpheli şahısların ayrıca, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde de 4 ayrı hırsızlık olayının failleri olduğunu tespit ederken, toplam 5 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı.
Gözaltındaki şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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İHA

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