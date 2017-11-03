Karacaoğlu Mahallesi'nde korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi Halk Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çatı katını saran alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında alevler söndürülürken, soğutma çalışmaları ise bir saat kadar sürdü.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi.

İHA