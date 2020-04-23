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KARANTİNADAKİ HASTANIN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve gözlem altına alınan Ersin Koramaz gayet sağlıklı olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

KARANTİNADAKİ HASTANIN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit kasabasında ikamet eden Ersin Koramaz, geçtiğimiz hafta sonunda annesi Hanım Koramaz ile birlikte Covid-19 virüsü nedeniyle ambulans ile Kayseri'ye getirilerek yoğun bakıma alınmıştı. İlk testleri pozitif çıkan Hanım Koramaz ile oğlu Ersin Koramaz'ın ikinci testlerinin negatif çıktığı öğrenildi. 44 yaşındaki Ersin Koramaz; "Yıllardır Akmescit kasabasında ikamet ederiz. Ne böyle bir olay gördük ne duyduk. Nereden bize musallat oldu anlayamadım. Çin'den Kayseri'nin bir köyünde bizi bulması çok garip. Köyde yapılan ilk testlerimiz pozitif çıkmış. Bunun üzerine annem Hanım ile beni ve Zeynep T.'yi ambulans ile Kayseri'ye getirdiler. Sonrasında ikinci testler yapıldı. Bu testler negatif çıktı. Bugün annemi götürüp köye tekrar bıraktılar. Annem, 14 gün boyunca evde kendisini izole edecek. Zeynep T. de taburcu oldu. Beni de yoğun bakımdan çıkarıp servise getirdiler. Burada sabah akşam birer antibiyotik veriyorlar. Doktorlar ile görüşüyorum. Hiç bir sağlık sorunum yok. Bir kaç gün içerisinde ben de taburcu olacağım" dedi.

Akmescit kasabasının karantinaya alınması ile ilgili olarak da, "Ne geliyorsa başımıza bu dedikodudan geliyor. Korona virüs dedikodusu maalesef kasabamızın karantina altına alınmasına neden oldu. Fransa'dan gelen köylümüzle de irtibat halindeyim. Onun da durumu iyi. Açıkçası, benim bildiğim kadarıyla kasabamızda Covid-19 virüsünü taşıyan kimse yok. Köyümüz boşu boşuna karantinaya alınmış durumda" yorumu yaptı.
 

İHA

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