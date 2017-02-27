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Karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
Alınan bilgiye göre, Ahmet Gürcü (83) ile eşi Emine Gürcü'den (75) haber alamayan yakınları, ailenin yaşadığı Kocasinan ilçesi İstasyon Mahallesi Akgün Sokak'taki evlerine gitti.
Alt katta oturan komşularından yedek anahtarı alan yaşlı çiftin oğulları Turan Gürcü, anne ve babasını koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gürcü çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren Gürcü ailesinin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
Öte yandan evde yapılan ilk incelemede çiftin, dün akşam saatlerinde zehirlenerek yaşamını yitirdikleri tespit edildi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler, hastane morguna götürüldü.
AA
 
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