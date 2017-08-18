Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KARDEŞ KATiLi KONUŞTU

Kayseri'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada kardeşini av tüfeği ile vurarak öldüren zanlı, sağlık kontrolünden geçirildiği sırada, "Basit şeyler için kardeş öldürülmez" dedi.

KARDEŞ KATiLi KONUŞTU
Kayseri'de sabah saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Yalıntepe Sokak'ta meydana gelen olayda, kardeş olan Adem T. ile Yakup T. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem T., yanındaki av tüfeği ile kardeşi Yakup T.'yi öldürmüştü.

Olayın ardından kaçan Adem T., Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirilen Adem T., cinayetin sebebini soran gazetecilere, "Anlatmak için uzun süre ister. Basit şeyler için kardeş öldürülmez" dedi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Adem T., adliyeye sevk edildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.