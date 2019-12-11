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“Kardeşimden şikayetçiyim”

Kayseri'de kardeşinin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırarak kredi kartı çıkartan ve 3 bin 800 TL ağabeyini zarara uğratan şahsın yargılanmasına devam edildi.

“Kardeşimden şikayetçiyim”

Kayseri'de 2016 yılında meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları ağabeyinin kimliğini alan Y.K., kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırdıktan sonra kredi kartı çıkarttı. Bir süre sonra bankanın kendisini aramasıyla durumu fark eden H.K., aracının üzerine icra geldikten sonra savcılığa şikayette bulundu. Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şikayetçi H.K., annesi H.K. ve avukatı hazır bulunurken, Y.K. ise sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyetine olayı anlatan H.K., "Eşimle boşandıktan sonra kardeşimle annemin oturduğu evde 1 yıl kaldım. Borçlardan bankalar arayınca haberim oldu. Kız kardeşim benim kimliğimi buldu. İsim bilgileri benimdi ama fotoğraf bölümünde kardeşimin fotoğrafı vardı. Kartı kullanmıyordum ama aracım Adapazarı'nda bozulunca kullanmak zorunda kaldım. Bin 400 olan borcunu da ödedim. Daha sonra kardeşim kredi kartını kendinin çıkarttığını, kartı alarak borcunu kapatacağını söyledi. Bu olaydan sonra aracıma haciz konuldu. Halen telefonla arayarak borç istiyorlar. Kardeşimden şikayetçiyim. Zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.

Duruşmada tanık olan dinlenen anne H.K. da, "2'si de evlat, 2'si de bir. O tarihlerde Hasan eşiyle kavgalı olduğu için benim evimde kaldı. Y.K. ve eşiyle birlikte aynı evde oturuyoruz. O tarihlerde H. adına kartı bana teslim ettiler. Kart 1-2 gün bende kaldı. Kartı kendisine teslim ettim. Kimlik olayından benim haberim yok" diye konuştu.

Alınan ifadelerin ardından mahkeme heyeti duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.
 

İHA

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