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Kardeşini İnfaz Ettiği İddiasıyla Yargılanan DEAŞ’lı İle İlgili Rapor Bekleniyor

DEAŞ terör örgütünden aldığı emir ile 2016 yılı içerisinde örgüte muhalif öz kardeşini canlı yayında infaz ettiği tespit edilen ve yasa dışı yollardan girdiği Kayseri’de polis ekiplerince yakalanan DEAŞ’lı ile birlikte 2’si tutuklu 10 sanığın yargılanmalarına 204 gün önce başlanan dava, beklenen rapor nedeniyle bir kez daha ertelendi. 

Kardeşini İnfaz Ettiği İddiasıyla Yargılanan DEAŞ’lı İle İlgili Rapor Bekleniyor

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader A. ile Yusuf M. ve avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Sabir K., Mohammed İbrahim Yaseen Y., Mohammed K., Mahmud Ş., Şehab el B., Raad el B., Abdurrahman Y. ve Mohanad İbrahim Yaseen A. duruşmaya katılmadı. 

Görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia ediyor 
2016 yılı içerisinde DEAŞ terör örgütünden aldığı emir ile örgüte muhalif öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman’ın kafasına silahla ateş ederek infaz ettiği iddia edilen ve bu infaz görüntülerinin de DEAŞ terör örgütü mensuplarınca propaganda amaçlı video paylaşım sitesinden yayınlanan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader A. tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında “Ben hastayım, tahliyemi istiyorum” dedi. 
Abdulkhaleq Abdulqader A. önceki celse verdiği savunmalarında görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığı, 76 yaşındaki ağabeyi olduğunu söyleyerek, DEAŞ’tan kaçarak Türkiye’ye geldiğini belirtmişti. 

Diğer sanık Yusuf M. de “Diğer şahıs ile hiçbir ilişkim yok” diyerek tahliyesini istedi. 

Rapor halen gelmedi 
Mahkeme heyeti önceki celselerde fotoğrafları çekilen Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader A. ile ilgili Adli Tıp Kurumu’nda canlı yayındaki infaz görüntülerinin karşılaştırılması için beklenen raporun halen gelmemesi nedeniyle duruşmayı Aralık ayına erteleyerek, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader A. 8 Kasım 2017’de Kayseri’de yakalanmış, 204 gün önce 14 Mart 2018’de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. 
 

İHA

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